Önce Kars’a sonra Iğdır’a bağlandı! Türkiye’nin üç ülkeye açılan kapısı

Önce Kars'a sonra Iğdır'a bağlandı! Türkiye'nin üç ülkeye açılan kapısı

Iğdır'ın Aralık ilçesi, hem Iğdır'ın hem de Türkiye'nin en doğu uç noktasını oluşturuyor. Coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olan ilçe, bugün de sınır hattındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Rus işgalinden ilçeliğe uzanan tarih

Aralık, 14 Kasım 1920 tarihinde Rus işgalinden kurtarıldı. Uzun yıllar Iğdır ilçesine bağlı "Başköy” adıyla bucak merkezi olarak yönetilen yerleşim, 1 Nisan 1960 tarihinde ilçe statüsü kazanarak Kars iline bağlandı. İlçe, bu tarihten sonra idari yapısını güçlendirerek bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden biri hâline geldi.

22 Köyüyle geniş bir yerleşim alanı

Aralık ilçesine 22 köy bağlı. Kırsal yerleşimlerin ağırlıkta olduğu ilçe, tarım ve hayvancılığa dayalı bir yaşam yapısına sahip.

Üç ülkeye komşu 

Aralık, Türkiye'nin üç ülkeyle aynı anda sınırı bulunan tek kavşak noktası olma özelliğini taşıyor. İlçenin doğusunda 49 kilometrelik sınır hattıyla İran, kuzeyinde 10 kilometrelik sınırla Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve 56 kilometrelik sınırla Ermenistan yer alıyor. Bu özelliğiyle Aralık, Türkiye'nin jeopolitik açıdan en kritik ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

