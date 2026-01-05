Iğdır ekonomisinin lokomotifi! Çekirdeği bile değerli

Tarihte kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan Iğdır, günümüzde ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanıyor.

Aras Nehri'nin suladığı Iğdır Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli bitkisel üretim alanları arasında yer alırken, özellikle Iğdır kayısısı bölge ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunuyor.

Coğrafyasıyla eşsiz bir ürün: Kayısı

Tarıma elverişli yapısıyla Iğdır'da şeker pancarı, pamuk, karpuz ve domates gibi birçok ürün yetiştirilse de, kayısı üretimi hem kalite hem de ihracat açısından ön plana çıkıyor.

Iğdır kayısısı sınırları aşıyor!

Dünyaca ünlü Iğdır Kayısısı (Şalağı), yalnızca Iğdır ve Kağızman yöresinde yetişiyor. Eliptik ve simetrik yapıya sahip olan bu kayısı türü, uzun şeritli ve tatlı çekirdeği sayesinde kuruyemiş olarak da tüketiliyor. Erkenci bir çeşit olan Şalağı, haziran ayının son haftasında olgunlaşarak pazara sunuluyor.

Sağlık açısından faydalı

Bölgenin en yaygın kayısı türü olan Şalak çeşidinin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğu belirtiliyor.