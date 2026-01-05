Iğdır ekonomisinin lokomotifi! Çekirdeği bile değerli

Tarihte kervan yolları üzerinde önemli bir durak olan Iğdır, günümüzde ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanıyor.
Aras Nehri'nin suladığı Iğdır Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli bitkisel üretim alanları arasında yer alırken, özellikle Iğdır kayısısı bölge ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunuyor.
Coğrafyasıyla eşsiz bir ürün: Kayısı
Tarıma elverişli yapısıyla Iğdır'da şeker pancarı, pamuk, karpuz ve domates gibi birçok ürün yetiştirilse de, kayısı üretimi hem kalite hem de ihracat açısından ön plana çıkıyor.
Iğdır kayısısı sınırları aşıyor!
Dünyaca ünlü Iğdır Kayısısı (Şalağı), yalnızca Iğdır ve Kağızman yöresinde yetişiyor. Eliptik ve simetrik yapıya sahip olan bu kayısı türü, uzun şeritli ve tatlı çekirdeği sayesinde kuruyemiş olarak da tüketiliyor. Erkenci bir çeşit olan Şalağı, haziran ayının son haftasında olgunlaşarak pazara sunuluyor.
Sağlık açısından faydalı
Bölgenin en yaygın kayısı türü olan Şalak çeşidinin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğu belirtiliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”