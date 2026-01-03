Millet Bahçesi’nde üniversitelilere sıcak destek

Sınav döneminin yoğun temposunda derslerine odaklanan üniversite öğrencileri, AK Parti Meram Gençlik Kolları’nın düzenlediği anlamlı bir etkinlikle Millet Bahçesi Kütüphanesi’nde moral buldu. Kütüphanede sabahlayan ve ter döken gençlere yapılan çorba ikramı, soğuk kış günlerinde sıcak bir dayanışma örneği oluşturdu.
Sınav döneminde derslerine odaklanan üniversite öğrencileri, AK Parti Meram Gençlik Kolları'nın düzenlediği anlamlı bir etkinlikle Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde sıcak bir destekle buluştu. Kütüphanede ders çalışan gençlere çorba ikramında bulunularak hem gönüller ısıtıldı hem de dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi.
Başkanlar Gençlerle Bir Arada
Gerçekleştirilen programa AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş de katıldı. Başkanlar, gençlerle sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi.
Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Munlafalıoğlu, "Bir kase çorba bazen sadece bir ikram değil; hatırlandığını hissettiren bir gönül dokunuşudur” ifadelerini kullandı. Başkan Kavuş ise gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe atılan en sağlam adım olduğunu belirtti.
"Desteklerimiz Artarak Devam Edecek"
AK Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, bu gönül buluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, gençlere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.
