YAŞAM Haberleri

MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii’nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?

- Güncelleme Tarihi:

MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii’nin yok olmasına neden olan yanardağ hangisidir?

Tarihin en büyük ve en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kabul edilen bu olay, sadece bir şehri yok etmekle kalmamış, aynı zamanda o dönemin yaşamını bir zaman kapsülü gibi günümüze kadar korumuştur.

Pompeii Şehri'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ Hangisidir?

Cevap: MS 79 yılında püskürerek Pompeii'yi yok eden yanardağ Vezüv Yanardağı'dır (Vesuvius).

Bu felaketle ilgili bazı çarpıcı bilgiler şöyledir:

  • Konumu: İtalya'nın Napoli körfezinde yer alan Vezüv, Avrupa ana karasındaki tek aktif yanardağdır.

  • Felaketin Boyutu: Patlama sonucunda Pompeii, Herculaneum ve Stabiae şehirleri yaklaşık 4 ila 6 metre derinliğinde volkanik kül ve taş (lapilli) tabakasının altında kalmıştır.

  • Zaman Kapsülü Etkisi: Şehirler o kadar hızlı küllerle kaplanmıştır ki, insanlar ve nesneler oksijenle temasları kesildiği için binlerce yıl boyunca bozulmadan korunmuştur. Bugün Pompeii'yi ziyaret edenler, o günkü günlük yaşamın izlerini net bir şekilde görebilmektedir.

  • Gözlemci: Patlama, Romalı yazar Genç Plinius tarafından uzaktan izlenmiş ve detaylıca not edilmiştir. Bu nedenle bu tür büyük patlamalara günümüzde "Pliniyen patlama" denilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

