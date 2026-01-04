GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hangisinin tanımı, üretim sürecinde kullanılan robot’tur?

Hangisinin tanımı, üretim sürecinde kullanılan robot'tur?

Endüstriyel üretimde insan gücünün yerini alan veya bu süreci destekleyen teknolojik araçlar, kullanım amaçlarına göre farklı isimler alırlar.

Üretim Sürecinde Kullanılan Robotun Tanımı Nedir?

Cevap: Üretim sürecinde kullanılan robotun teknik tanımı "Endüstriyel Robot"tur.

Uluslararası standartlara (ISO 8373) göre bu robotların tanımı şu temel özelliklere dayanır:

  • Otomatik Kontrollü: Bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan önceden programlanmış görevleri yerine getirir.

  • Yeniden Programlanabilir: Aynı robot, farklı üretim aşamaları (kaynak, boyama, montaj, paketleme gibi) için tekrar tekrar ayarlanabilir.

  • Çok Amaçlı: Fiziksel yapısı gereği üç veya daha fazla eksende hareket ederek farklı iş kollarında kullanılabilir.

Ek Bilgi: Son yıllarda üretim süreçlerinde insanlarla yan yana, güvenli bir şekilde çalışan robotlara ise "Cobot" (Collaborative Robot - İş Birlikçi Robot) adı verilmektedir.

