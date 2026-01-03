Görüntüler Konya’dan! Görenleri şaşkına çeviren anlar kamerada

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan kış şartları yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, bu kez yerleşim alanlarına kadar indi.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Bağdaylı Mevkii'nde aç kalan bir domuz sürüsü, evlerin bulunduğu bölgeye kadar gelerek yol kenarında yiyecek aradı. O anları gören vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Yol kenarında dolaşan domuz sürüsü, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde domuzların bir süre bölgede dolaştıktan sonra uzaklaştığı görüldü.
(Ali Asım Erdem)