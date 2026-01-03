GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,60
STERLİN
58,34
GRAM
6.330,04
ÇEYREK
10.390,96
YARIM ALTIN
20.681,68
CUMHURİYET ALTINI
41.232,87
KONYA Haberleri

Görüntüler Konya’dan! Görenleri şaşkına çeviren anlar kamerada

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Görüntüler Konya’dan! Görenleri şaşkına çeviren anlar kamerada
Konya’nın Karapınar ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, Yeşilyurt Mahallesi’nde yerleşim alanına kadar ilerledi. Yol kenarında yiyecek arayan sürü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan kış şartları yaban hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, bu kez yerleşim alanlarına kadar indi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Bağdaylı Mevkii'nde aç kalan bir domuz sürüsü, evlerin bulunduğu bölgeye kadar gelerek yol kenarında yiyecek aradı. O anları gören vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yol kenarında dolaşan domuz sürüsü, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde domuzların bir süre bölgede dolaştıktan sonra uzaklaştığı görüldü.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • RA
    Ramazan Acar
    2 saat önce

    O kadar domuz çoğaldı devlet acil çözüm bulmalı, çok büyük zararı var.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER