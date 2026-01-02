Konya Büyükşehir Fransa’da sema mukabelesi düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından Fransa'nın Strazbourg şehrinde sema mukabelesi gerçekleştirildi.
Strasbourg Din Hizmetleri Ataşeliği ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği iş birliğinde organize edilen program, kentin en prestijli salonlarından birinde gerçekleştirildi.
Yoğun ilgi gören etkinlikte, Mevlana Celaleddin Rumi'nin evrensel mesajları tasavvuf musikisi ve sema ayini eşliğinde sanatseverlerle buluştu. Sema mukabelesi boyunca Konya'nın köklü manevi mirası sahneye taşınırken, program izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu