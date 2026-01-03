Meteoroloji duyurdu: Hazırlıksız yakalanmayın! Konya’da kar yüzünü gösteriyor mu?

Konyalılar hazır olun! Bazı bölgelerde yağışlar devam ederken bazıları yerini soğuğa bıraktı. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2026 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte Konya ve ilçelerinin hava durumu…

Hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki Konya'da kar var mı, Konya bugünki ve yarınki hava durumu nasıl, Konya'da kar olan yerler neresi? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu…

KONYA'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Konya'da bugün (3 Ocak Cumartesi) hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının ise önemli ölçüde düşerek en düşük -16 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu durumun, özellikle sabah saatlerinde trafik ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI GELDİ: AMAN DİKKAT!

Vatandaşların sabah saatlerinde araç kullanırken dikkatli olmaları ve oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbir almaları öneriliyor. Uzmanlar, puslu havanın görüş mesafesini düşürebileceğine de dikkat çekiyor.

KONYA'DA SİSLİ HAVA ETKİLİ OLACAK!

Konya genelinde sisli ve puslu hava etkili olacak. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesinde azalma beklenirken, hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 8°.

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°.

Pazartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°.

Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°.

Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°.

İŞTE İLÇE İLÇE HAVA DURUMU

(Berna Ata)