Konya’da bizim okulumuz projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor

Konya Valiliği himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Okulumuz (Okul Merkezli Gelişim) Projesi, akademik, fiziksel ve sosyal alanlarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer temelli ve bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir.
Proje kapsamında; öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, fiziksel ve çevresel farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmekte; bakım ve kütüphane yenileme faaliyetleriyle okul ortamları iyileştirilmektedir.
Ayrıca düzenlenen yazar-okur buluşmalarıyla öğrencilerin okuma kültürü desteklenmekte, sorumluluk bilinci gelişmiş ve milli-manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.
