Otomobil yayaların arasına daldı: 3 öldü

Eskişehir’de sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, tramvaydan inerek yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. Kazada 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçtıktan yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili terk eden sürücü yaya olarak izini kaybettirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı.
Otomobilin çarptığı 2'si kadın 3 yaya, metrelerce savruldu. Kazanın ardından sürücü otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'nın kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.
OTOMOBİL, TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
Kazanın ardından kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün aracı, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemede sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”