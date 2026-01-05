TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Ocak 2026 kira artış oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ocak ayındaki konut kiralarının zam oranı da netleşti. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak.
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
Böylece son dakika haberine göre kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.
Aralık ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 34,88 oldu.
ÖRNEK KONUT HESAPLAMASI
20 bin liradan, 26 bin 976 liraya
25 bin liradan, 33 bin 720 liraya
30 bin liradan, 40 bin 464 liraya
35 bin liradan, 47 bin 208 liraya
40 bin liradan, 53 bin 952 liraya
50 bin liradan, 67 bin 440 liraya
