Batman’ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap