GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,52
STERLİN
58,57
GRAM
6.370,25
ÇEYREK
10.461,25
YARIM ALTIN
20.819,84
CUMHURİYET ALTINI
41.508,35
GÜNCEL Haberleri

Ankara’da kesintiler nedeniyle su ihtiyacı çevredeki çeşmelerden karşılanıyor

Ankara’da kesintiler nedeniyle su ihtiyacı çevredeki çeşmelerden karşılanıyor
Başkentte yaşanan dönüşümlü su kesintileri nedeniyle bazı mahallelerdeki vatandaşlar, çeşmelerden içme suyu temin ediyor.

Pursaklar ilçesindeki Saray Cumhuriyet ve Fatih mahallelerinde bir haftadır planlı su kesintileri yaşanıyor.

Kesintiler nedeniyle içme suyu temininde sorun yaşayan mahalle sakinleri, su ihtiyacını çevredeki çeşmelerden karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise ilçedeki marketlerden su satın alıyor.

Fatih Mahallesi sakinlerinden Adem Terzioğlu, bir haftadır aralıklarla su kesintisi yaşadıklarını, günlük hayatlarının su kesintileri nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti.

Hijyen konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Terzioğlu, "Yemek, bulaşık, lavabomuz, banyo... Bunlar hijyen konularının başında gelen şeyler. Marketten alıyoruz, çeşmeden dolduruyoruz, eve su istiyoruz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kesintileri belirli saat dilimlerinde düzgün verirlerse, insanlar mağdur olmaz" dedi.

Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Bilal Demirel ise yaşanan kesintiler dolayısıyla mağdur olduklarını kaydederek, "Belediye yetkililerinden bir an önce suyumuzu açmalarını istiyoruz. Nereden geliyorsa gelsin, depolarımızı doldursun. Hadi bizde depo var, olmayanlarda hiç su yok. Biz depoyla iki üç gün idare ediyorduk ama artık o da kurudu. Deposu olmayanlar daha perişan" ifadelerini kullandı.

Çeşmelerde gece mesaisi

İlçede su sorunu yaşayan vatandaşlar Mahmudiye Caddesi'ndeki çeşmeden gece geç saatlerde su temin ediyor. Sırada bekleyenler, su dolduranlara telefon ışıkları ve araç farlarıyla aydınlatma sağlıyor.

Çeşmeden su dolduran vatandaşlardan Cevat Duran, bir haftadır su kesintisi yaşadıklarını belirterek, "Akşam soğukta işten geliyoruz. Yorgun argın buraya gelip su telaşıyla uğraşıyoruz. Yetkililerden su sorunumuzun düzelmesini istiyoruz" dedi.

İlçede esnaflık yapan Naim Rençber de son günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle bidon satışlarının arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER