Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı (BAE) Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.
