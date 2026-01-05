GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

Emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti
İzmir’in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfi Tekin (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Çevreyolu Bornova istikameti Işıkkent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Lütfi Tekin'in (26) kullandığı motosiklet, sürücüsü S.D. (29) tarafından emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü Tekin, kanlar içinde yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

