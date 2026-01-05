78 yaşındaki alzheimer hastasından 17 gündür haber alınamıyor
İstanbul Çekmeköy’de alzheimer hastası olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlu 19 Aralık’ta kayboldu. Babasının daha önce de otobüsle Kilis’e gitmeye çalıştığını söyleyen oğul Ali Pamukçuoğlu, “19 Aralık’tan bu yana gece gündüz arıyoruz ama ulaşamıyoruz. 78 yaşında ve alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ailecek perişan durumdayız“ dedi.
Olay, 19 Aralık'ta Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer ve kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Pamukçuoğlu (78), geliniyle birlikte torununu almak üzere okulun önüne gitti. Gelinin torunuyla ilgilendiği sırada Pamukçuoğlu'nun okul çevresinden uzaklaştı ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Yakınları, çevrede yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm çalışmalara rağmen 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlu'ndan 17 gündür haber alınamadı.
'DAHA ÖNCE DE OTOBÜSLE KİLİS'E GİTMEYE ÇALIŞMIŞTI'
Babasının bulunması için yetkililerle irtibat halinde olduklarını belirten oğlu Ali Pamukçuoğlu, "Eşimle birlikte çocuğumuzu okuldan almak için çıktılar, okul önünde o kalabalıkta eşim çocuğa bakarken babam gözden kayboldu. 19 Aralık'tan bu yana gece gündüz arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Çarşıda, ormanda her yerde arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Aynı gün emniyete başvurduk, emniyette arıyor şu an ama bir sonuca varamadık. Daha önce de evden çıkıp otobüsle Kilis'e gitmeye çalışmıştı. O defa kolay bulmuştuk ama bu sefer bulamıyoruz. 78 yaşında ve alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ailecek perişan durumdayız." dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”