Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltında

Hadise, Deniz Seki ve Aşkın Nur Yengi gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk, “uyuşturucu soruşturması“ kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda da sabah saatlerinde 25 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi ve tanıdık isimler gözaltına alındı.
DOĞUKAN GÜNGÖR GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.
HALUK ŞENTÜRK'E GÖZALTI
Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün, bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.
Şentürk'ün, "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi.
BİRÇOK İSMİN MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR
Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.
