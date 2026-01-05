GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltında

Hadise, Deniz Seki ve Aşkın Nur Yengi gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk, “uyuşturucu soruşturması“ kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. 

Bu kapsamda da sabah saatlerinde 25 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi ve tanıdık isimler gözaltına alındı. 

DOĞUKAN GÜNGÖR GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı. 

HALUK ŞENTÜRK'E GÖZALTI

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün, bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

Şentürk'ün, "uyuşturucu soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. 

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi. 

BİRÇOK İSMİN MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR

Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

