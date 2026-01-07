GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yeni Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırıkkale Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kırıkkale Valiliği'nde nöbet değişimi gerçekleşti. Kararname kapsamında, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliği görevine atanırken, Kırıkkale'nin yeni valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu. Tecrübeli bir mülki idare amiri olan Sarıibrahim'in atanması, Kırıkkale'nin sanayi ve stratejik konumu açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kimdir?

1975 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Engin Sarıibrahim, aslen Rize Çayelilidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Sarıibrahim, mülki idare amirliği kariyerine 2000 yılında Rize Kaymakam Adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevlerini yürüten Sarıibrahim, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi önemli birimlerde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Valilik kariyerine 2020 yılında Iğdır Valisi olarak başlayan ve aynı zamanda Iğdır Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Sarıibrahim, ardından Karaman Valiliği yapmış ve son olarak Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilmişti. 7 Ocak 2026 tarihli son kararname ile Kırıkkale Valisi olarak atanan Sarıibrahim, devlet yönetimindeki geniş tecrübesiyle tanınmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

