Yeni Karabük Valisi Oktay Çağatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Karabük Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Karabük Valiliği'nde önemli bir değişim yaşandı. Kararnameye göre, Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valiliği görevine atanırken, Karabük'ün yeni valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay oldu. Sanayinin kalbi ve "Demir Çelik'in Başkenti" olarak bilinen Karabük'te, mülki idaredeki tecrübesiyle bilinen Çağatay'ın atanması şehirde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

Karabük Valisi Oktay Çağatay Kimdir?

1975 yılında Kırşehir'de doğan Oktay Çağatay, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Mülki idare amirliği kariyerine 2000 yılında Konya Kaymakam Adayı olarak başlayan Çağatay, Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde kaymakamlık görevlerini başarıyla yürütmüştür. Özellikle Çankırı-Ilgaz ve Şanlıurfa-Suruç gibi kritik bölgelerdeki idari tecrübelerinin ardından İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinde bulunmuştur.

Valilik kariyerine 2018 yılında Bitlis Valisi olarak başlayan Oktay Çağatay, burada beş yıla yakın bir süre görev yaparak bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik projeleri yönetmiştir. 2023 yılında Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Çağatay, 7 Ocak 2026 tarihli son Kararname ile Karabük Valisi olarak yeniden sahaya dönmüştür. Evli ve iki çocuk babası olan Çağatay'ın, Karabük'ün sanayi vizyonu ve yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda aktif bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi