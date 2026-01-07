Yeni Ağrı Valisi Önder Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Ağrı Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'nde önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Kararnameye göre, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valiliği görevine atanırken, Ağrı'nın yeni valisi AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt oldu. Afet yönetimi ve mülki idare konularında derin tecrübeye sahip olan Bozkurt'un atanması, bölgedeki stratejik projeler açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt Kimdir?

1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğan Önder Bozkurt, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Mülki idare amirliği kariyerine 2004 yılında başlayan Bozkurt, meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sosyoloji alanında doktora eğitimini tamamlayan Bozkurt, akademik birikimini mülki idare tecrübesiyle harmanlamıştır.

Kariyerinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Mülkiye Müfettişliği gibi üst düzey görevler üstlenen Önder Bozkurt, son olarak AFAD Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturmaktaydı. Afet yönetimi ve insani yardım faaliyetlerindeki etkin rolüyle tanınan Dr. Önder Bozkurt, 7 Ocak 2026 tarihli kararname ile Ağrı Valisi olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Vali Bozkurt'un, Ağrı'nın kalkınması ve sınır güvenliği gibi temel başlıklarda dinamik bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi