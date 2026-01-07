Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Çankırı Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı Valiliği'nde bayrak değişimi yaşandı. Kararnameye göre, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliği görevine atanırken, Çankırı'nın yeni valisi İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş oldu. Bakanlığın eğitim ve kurumsal gelişim süreçlerini yöneten bir ismin şehre atanması, idari yapılanmada tecrübe vurgusunu öne çıkardı.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş Kimdir?

Hüseyin Çakırtaş, mülki idare amirliği mesleğinde eğitim ve yönetim stratejileri konusundaki uzmanlığıyla tanınan bir bürokrattır. Kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerini başarıyla yürüten Çakırtaş, devletin yerel yönetimler üzerindeki etkinliğini artırmaya yönelik saha çalışmalarında bulunmuştur. Son olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde tüm mülki idare amirlerinin ve personelin eğitim süreçlerinden sorumlu olan Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Bürokrasideki titiz çalışması ve personelin niteliğini artırmaya yönelik projeleriyle bilinen Hüseyin Çakırtaş, 7 Ocak 2026 tarihli son kararname ile Çankırı Valisi olarak atanarak ilk kez valilik makamına adım atmıştır. Yeni Vali Çakırtaş'ın, Çankırı'nın sanayi atılımları ve kültürel mirasının korunması noktasında dinamik bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi