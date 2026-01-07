GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,43
STERLİN
58,40
GRAM
6.400,46
ÇEYREK
10.507,89
YARIM ALTIN
20.912,82
CUMHURİYET ALTINI
41.693,75
YAŞAM Haberleri

Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Çankırı Valisi kim oldu?

Yeni Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Çankırı Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı Valiliği'nde bayrak değişimi yaşandı. Kararnameye göre, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliği görevine atanırken, Çankırı'nın yeni valisi İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş oldu. Bakanlığın eğitim ve kurumsal gelişim süreçlerini yöneten bir ismin şehre atanması, idari yapılanmada tecrübe vurgusunu öne çıkardı.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş Kimdir?

Hüseyin Çakırtaş, mülki idare amirliği mesleğinde eğitim ve yönetim stratejileri konusundaki uzmanlığıyla tanınan bir bürokrattır. Kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerini başarıyla yürüten Çakırtaş, devletin yerel yönetimler üzerindeki etkinliğini artırmaya yönelik saha çalışmalarında bulunmuştur. Son olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde tüm mülki idare amirlerinin ve personelin eğitim süreçlerinden sorumlu olan Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Bürokrasideki titiz çalışması ve personelin niteliğini artırmaya yönelik projeleriyle bilinen Hüseyin Çakırtaş, 7 Ocak 2026 tarihli son kararname ile Çankırı Valisi olarak atanarak ilk kez valilik makamına adım atmıştır. Yeni Vali Çakırtaş'ın, Çankırı'nın sanayi atılımları ve kültürel mirasının korunması noktasında dinamik bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER