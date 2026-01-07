İmam Azam Camii’nde Umre semineri düzenlendi

Ereğli İlçe Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik Umre Semineri gerçekleştirildi. İmam Azam Camii'nde düzenlenen programa çok sayıda umre adayı katıldı.
MANEVİ YOLCULUĞA HAZIRLIK
Seminerin açılış konuşmasını Ereğli İlçe Müftüsü Dr. Abdussamet Şen yaptı. Umre ibadetinin manevi önemine dikkat çeken Müftü Şen, kutsal yolculuk öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. İbadetin bilinçli şekilde yerine getirilmesinin önemini vurgulayan Şen, umrenin kişinin manevi dünyasına katkı sağladığını ifade etti.
UMRENİN USULÜ VE KUTSAL MEKÂNLAR ANLATILDI
Programda Şube Müdürleri Fatih Özen ve Mikail Dönmez, Vaiz Ali Rıza Kencik, İmam Hatip Ahmet Nergis ile Emekli İmam Hatip Halim Karataş da konuşmalar yaptı. Katılımcılara umrenin usulü, ziyaret edilecek kutsal mekânlar ve ibadet bilinci konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.
Seminer, umre adaylarının merak ettiği soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.
