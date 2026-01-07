GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yeni Adana Valisi Mustafa Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Valisi kim oldu?

Yeni Adana Valisi Mustafa Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Adana Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Adana Valiliği'nde önemli bir görev değişimi yaşandı. Kararnameye göre, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliği'ne atanırken, Adana'nın yeni valisi Karabük Valisi Mustafa Yavuz oldu. Şehrin yönetiminde yaşanan bu değişim, bölgedeki idari yapıda yeni bir dönemi başlattı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz Kimdir?

1973 yılında Elazığ'da doğan Mustafa Yavuz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mülki idare amirliği mesleğine 1999 yılında başlayan Yavuz; Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık, farklı illerde ise vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özellikle Adana'nın merkez ilçelerinden Seyhan'da yürüttüğü kaymakamlık görevi süresince bölge halkıyla kurduğu güçlü bağ ve başarılı projeleriyle dikkat çekti.

2023 yılında yayımlanan kararname ile Karabük Valiliği görevine getirilen Mustafa Yavuz, buradaki mesaisinin ardından 7 Ocak 2026 tarihli son kararname ile Adana Valisi olarak atandı. Tecrübeli bürokratın, yabancı olmadığı Adana'da sanayi, tarım ve güvenlik öncelikli çalışmaları sürdürmesi bekleniyor.

