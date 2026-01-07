GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,43
STERLİN
58,40
GRAM
6.400,46
ÇEYREK
10.507,89
YARIM ALTIN
20.912,82
CUMHURİYET ALTINI
41.693,75
YAŞAM Haberleri

Yeni Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Valisi kim oldu?

Yeni Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği'nde görev değişimi yapıldı. Kararname kapsamında, 2023 yılından bu yana Eskişehir Valisi olarak görev yapan Hüseyin Aksoy, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilerek merkeze çekildi. Hüseyin Aksoy'dan boşalan Eskişehir Valiliği koltuğuna ise Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz atandı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Kimdir?

1976 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğan Erdinç Yılmaz, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Mülki idare amirliği kariyerine 2000 yılında başlayan Yılmaz, çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve illerde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılında Osmaniye Valisi olarak atanan ve burada yaklaşık altı yıl görev yapan Erdinç Yılmaz, özellikle afet yönetimi ve sosyal projelerdeki etkin rolüyle tanınmaktadır.

Eskişehir'in yeni valisi Erdinç Yılmaz'ın, devir teslim töreninin ardından kentin eğitim, sanayi ve kültürel vizyonuna katkı sağlamak üzere yeni görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER