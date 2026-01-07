Yeni Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eskişehir Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği'nde görev değişimi yapıldı. Kararname kapsamında, 2023 yılından bu yana Eskişehir Valisi olarak görev yapan Hüseyin Aksoy, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilerek merkeze çekildi. Hüseyin Aksoy'dan boşalan Eskişehir Valiliği koltuğuna ise Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz atandı.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz Kimdir?
1976 yılında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde doğan Erdinç Yılmaz, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Mülki idare amirliği kariyerine 2000 yılında başlayan Yılmaz, çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve illerde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılında Osmaniye Valisi olarak atanan ve burada yaklaşık altı yıl görev yapan Erdinç Yılmaz, özellikle afet yönetimi ve sosyal projelerdeki etkin rolüyle tanınmaktadır.
Eskişehir'in yeni valisi Erdinç Yılmaz'ın, devir teslim töreninin ardından kentin eğitim, sanayi ve kültürel vizyonuna katkı sağlamak üzere yeni görevine başlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi