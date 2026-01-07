2026 Yılı MTV Ödeme Dönemi Başladı: İşte Güncel Tutarlar ve Ödeme Takvimi

Normal şartlarda Ocak ayının sonunda biten ilk taksit süresi, 2026 yılında takvim günü nedeniyle esnetildi:
1. Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Ocak 2026'nın cumartesiye denk gelmesi sebebiyle, son ödeme günü 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldı.
2. Taksit Ödeme Tarihi: İkinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
2026 Güncel MTV Tutarları (Yıllık)
Vergi tutarları aracın yaşına, motor hacmine ve tescil tarihine göre hesaplanmaktadır. 1-3 yaş arası popüler modeller için belirlenen yıllık tutarlar şu şekildedir:
|Araç Grubu / Model
|2026 Yıllık MTV Tutarı
|1.3 Litre Altı (0-1300 cc)
|6.903 TL
|1.3 - 1.6 Litre Arası
|12.028 TL
|1.6 - 1.8 Litre Arası
|21.252 TL
|Togg T10X
|17.505 TL
|Renault Clio
|6.903 TL
|Fiat Egea / Toyota Corolla
|12.028 TL
Ödeme Kanalları ve Taksit İmkanları
Araç sahipleri vergi dairelerine gitmeden dijital platformlar üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilirler:
İnteraktif Vergi Dairesi (GİB): Plaka ve T.C. kimlik numarası ile hızlı ödeme yapılabilir.
e-Devlet: "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" sekmesinden işlem tamamlanabilir.
Mobil Bankacılık: Anlaşmalı bankaların uygulamaları üzerinden "Vergi Ödemeleri" kısmından borç ödenebilir.
Önemli Uyarı: Gecikme Zammı ve Muayene Engeli
MTV ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda aylık gecikme zammı uygulanmaktadır. Ayrıca vergi borcu bulunan araçların muayene işlemleri yapılamaz ve araç satış/devir süreçleri gerçekleştirilemez.
Kaynak: Haber Merkezi