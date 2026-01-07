GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2026 Yılı MTV Ödeme Dönemi Başladı: İşte Güncel Tutarlar ve Ödeme Takvimi

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme süreci Ocak ayı itibarıyla resmen başladı. Bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan indirim neticesinde zam oranı %18,95 olarak revize edildi. Araç sahipleri için ilk taksit ödemeleri için geri sayım sürerken, takvimde hafta sonu düzenlemesi yapıldı.

Normal şartlarda Ocak ayının sonunda biten ilk taksit süresi, 2026 yılında takvim günü nedeniyle esnetildi:

1. Taksit Son Ödeme Tarihi: 31 Ocak 2026'nın cumartesiye denk gelmesi sebebiyle, son ödeme günü 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldı.

2. Taksit Ödeme Tarihi: İkinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2026 Güncel MTV Tutarları (Yıllık)

Vergi tutarları aracın yaşına, motor hacmine ve tescil tarihine göre hesaplanmaktadır. 1-3 yaş arası popüler modeller için belirlenen yıllık tutarlar şu şekildedir:

Araç Grubu / Model 2026 Yıllık MTV Tutarı
1.3 Litre Altı (0-1300 cc) 6.903 TL
1.3 - 1.6 Litre Arası 12.028 TL
1.6 - 1.8 Litre Arası 21.252 TL
Togg T10X 17.505 TL
Renault Clio 6.903 TL
Fiat Egea / Toyota Corolla 12.028 TL

Ödeme Kanalları ve Taksit İmkanları

Araç sahipleri vergi dairelerine gitmeden dijital platformlar üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilirler:

İnteraktif Vergi Dairesi (GİB): Plaka ve T.C. kimlik numarası ile hızlı ödeme yapılabilir.

e-Devlet: "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" sekmesinden işlem tamamlanabilir.

Mobil Bankacılık: Anlaşmalı bankaların uygulamaları üzerinden "Vergi Ödemeleri" kısmından borç ödenebilir.

Önemli Uyarı: Gecikme Zammı ve Muayene Engeli

MTV ödemelerinin zamanında yapılmaması durumunda aylık gecikme zammı uygulanmaktadır. Ayrıca vergi borcu bulunan araçların muayene işlemleri yapılamaz ve araç satış/devir süreçleri gerçekleştirilemez.

Kaynak: Haber Merkezi

