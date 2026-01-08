GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2026 Miraç Kandili tarihi

- Güncelleme Tarihi:

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2026 Miraç Kandili tarihi
Miraç Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan dini günler arasında yer alıyor. 2026 yılının ilk kandili olarak idrak edilecek olan Miraç Kandili, üç ayların ise ikinci kandili olacak. Miraç, Hz. Muhammed’in göğe yükselip Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlere verilen isim olarak tanımlanıyor. 2026 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

2026 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Tüm Müslüman camiası için kutsal geceler arasında yer alan Miraç gecesi, her yıl olduğu gibi bu yılda da dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Miraç Kandili tarihi belli oldu. İşte 2026 Miraç kandili tarihi...

2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?

Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Bu gece, Kur'an-ı Kerimde; "Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.

Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ'dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Kaynak: Haber Merkezi

