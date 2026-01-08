GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ünlü Ezop masalında yalancı çoban, köy halkından, otlattığı sürüyü hangisinin bastığını söyleyerek yardım ister?

- Güncelleme Tarihi:

Ünlü Ezop masalında yalancı çoban, köy halkından, otlattığı sürüyü hangisinin bastığını söyleyerek yardım ister?

Dünya edebiyatının en bilinen eğitici masallarından biri olan bu hikâye, dürüstlüğün önemini ve yalan söylemenin güven sarsıcı sonuçlarını çarpıcı bir şekilde anlatır. Çobanın her seferinde insanları kandırmak için uydurduğu tehlike, aslında doğadaki en temel avcı figürlerinden biridir.

Ezop Masalındaki Yalancı Çoban Yardım İsterken Ne Der?

Doğru Cevap: Kurt

Masalda sürüsünü otlatan genç çoban, canı sıkıldığı için eğlenmek amacıyla köylülere "Kurt var! Kurt saldırıyor!" diye bağırarak yardım ister. Köylüler yardıma koştuğunda ise onlara gülerek şaka yaptığını söyler. Ancak bir gün sürüye gerçekten bir kurt saldırdığında, köylüler yine şaka yaptığını düşünerek yardıma gitmezler ve çoban sürüsünü kaybeder.

Kaynak: Haber Merkezi

