Ünlü Ezop masalında yalancı çoban, köy halkından, otlattığı sürüyü hangisinin bastığını söyleyerek yardım ister?

Dünya edebiyatının en bilinen eğitici masallarından biri olan bu hikâye, dürüstlüğün önemini ve yalan söylemenin güven sarsıcı sonuçlarını çarpıcı bir şekilde anlatır. Çobanın her seferinde insanları kandırmak için uydurduğu tehlike, aslında doğadaki en temel avcı figürlerinden biridir.

Ezop Masalındaki Yalancı Çoban Yardım İsterken Ne Der?

Doğru Cevap: Kurt

Masalda sürüsünü otlatan genç çoban, canı sıkıldığı için eğlenmek amacıyla köylülere "Kurt var! Kurt saldırıyor!" diye bağırarak yardım ister. Köylüler yardıma koştuğunda ise onlara gülerek şaka yaptığını söyler. Ancak bir gün sürüye gerçekten bir kurt saldırdığında, köylüler yine şaka yaptığını düşünerek yardıma gitmezler ve çoban sürüsünü kaybeder.

