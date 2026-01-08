Konya-Ankara yolu yeniden trafiğe açıldı!

Konya - Ankara kara yolu, kuvvetli fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Konya-Ankara karayolunda etkili olan yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Oluşan olumsuzluklar sebebiyle karayolunda trafik güvenliği tehlikeye girerken, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi
Yetkililer, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne durum hakkında bilgi vererek, yolcu otobüslerinin Ankara yönüne hareketlerinin durdurulmasını talep etti. Güvenlik önlemleri kapsamında, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.
Bölgede görev yapan ekipler tedbirlerini sürdürürken, toz bulutunun etkisinin sona ermesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
ASELSAN kavşağında trafik kesilirken, yetkililer araçların şehir merkezlerine geri gönderildiğini bildirdi.
Trafiğe açıldı
Bölgedeki ekiplerin çalışmalarının ardından toz bulutunun etkisi azaldı ve karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”