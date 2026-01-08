Lodostan sonra kar geliyor! İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

Türkiye'nin batısı bugün yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi.
İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın ve Muğla'da şiddetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor.
Ani sıcaklık düşüşünün yaşanacağı İstanbul'da bu gece yüksekteki ilçelerde kar yağışı ihtimali de var.
Megakentte yeni haftanın ilk günü için ise kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
İşte hafta sonu ve yeni haftanın ilk yarısında İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin son değerlendirmeler...
LODOS BUGÜN ŞİDDETLENECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul ve Bursa'da lodos yeniden şiddetlenecek.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Gece saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli kar yağışı görülebilir.
Başkent Ankara'da ise bugün sağanak, yarın kar var. İzmir'de ve Antalya'da şiddetli yağışa karşı tedbirli olunmalı.
Bugün; İstanbul 15, Ankara 12, İzmir 17, Bursa 15, Antalya 19 derece olacak.
63 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 63 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirlerde fırtına, sağanak, kar ve çığ düşmesi tehlikesine dikkat çekilid.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle:
Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Bartın, Iğdır, Düzce, Ağrı, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muş, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan ve Yalova
İSTANBUL'DA ÖNCE SULU KAR, SONRA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Pazar gününden itibaren ise ülkenin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek.
Pazar akşamı pazartesi ve salı günü ülkenin büyük bölümünde kar yığışı olacak İstanbul'da da pazar günü sulu kar başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) megakentteki kar yağışının pazartesi günü kuvvetleneceği uyarısını yaptı.
ÜÇ GÜN BOYUNCA KAR BEKLENİYOR
AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da yarın yağış beklenmediği, cumartesi günü fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.
Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağı belirtilen AKOM açıklamasında, haftanın son günü İstanbul'un yüksekteki ilçelerinde kar yağışı görülebileceği ifade edildi.
AKOM, pazartesi günü ise İstanbul'da kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.
İstanbul'daki kar yağışının salı günü ise aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi