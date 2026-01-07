Türkiye geneli hava durumu: Doğu’da kar esareti, Batı’da bahar havası!

SPOT: 7 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde tam bir hava karşıtlığı yaşanıyor. Bir yanda 20°C’yi aşan sıcaklıklarla Aydın ve İzmir baharı yaşarken, diğer yanda kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Samsun ve 1,5 metreyi aştığı Van’da kış koşulları hayatı zorlaştırıyor.

Bugün ölçülen verilere göre Türkiye'nin en sıcak ve en soğuk illeri arasındaki fark 30 dereceyi aştı.

En Sıcak İller: Aydın 20.1°C ile zirvede yer alırken, onu 20.5°C ile Manisa, 19.9°C ile İzmir ve 21°C ile Bursa takip etti.

En Soğuk İller: Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisinde. Ağrı -11.8°C, Ardahan -9.9°C ve Muş -8.2°C ile günün en düşük sıcaklıklarını gördü.

Metropollerde Durum: İstanbul 13.5°C, Ankara 13.4°C seviyelerinde seyrederek mevsim normallerinin üzerinde bir gün geçirdi.

Kar Kalınlıklarında Rekor Seviyeler



Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kalınlıkları metrelerle ölçülüyor. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da ulaşım aksama noktasına geldi.

Bölge / Şehir Kar Kalınlığı (cm) Samsun - Kavak 244 cm Erzurum - Palandöken 192 cm Bolu - Merkez 160 cm Kars - Sarıkamış 156 cm Van - Bahçesaray 151 cm Bitlis - Merkez 136 cm

Deniz Suyu ve Göller



Deniz suyu sıcaklıkları Ege ve Akdeniz'de halen yüzülebilir seviyelere yakınken, Karadeniz ve iç su havzalarında kış değerleri hakim:

En Sıcak Denizler: Marmaris ve Datça 20°C, Fethiye ve Alanya 19°C.

En Soğuk Denizler: Ordu-Ünye 9°C, Trabzon-Araklı 10°C.

Göllerde Durum: Van Gölü (Tuşba) ve Bitlis (Adilcevaz) kıyılarında su sıcaklığı 7°C olarak ölçüldü.

Meteorolojik Uyarı



Özellikle Sivas, Bitlis, Hakkari ve Erzurum çevresinde yüksek kar kalınlığına bağlı olarak çığ tehlikesi ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Batı bölgelerinde ise yüksek sıcaklıkların ardından gelebilecek olası ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.

