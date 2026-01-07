GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,18
EURO
50,41
STERLİN
58,37
GRAM
6.361,07
ÇEYREK
10.454,69
YARIM ALTIN
20.806,76
CUMHURİYET ALTINI
41.482,27
YAŞAM Haberleri

Türkiye geneli hava durumu: Doğu’da kar esareti, Batı’da bahar havası!

Türkiye geneli hava durumu: Doğu’da kar esareti, Batı’da bahar havası!
SPOT: 7 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde tam bir hava karşıtlığı yaşanıyor. Bir yanda 20°C’yi aşan sıcaklıklarla Aydın ve İzmir baharı yaşarken, diğer yanda kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu Samsun ve 1,5 metreyi aştığı Van’da kış koşulları hayatı zorlaştırıyor.

Bugün ölçülen verilere göre Türkiye'nin en sıcak ve en soğuk illeri arasındaki fark 30 dereceyi aştı.

En Sıcak İller: Aydın 20.1°C ile zirvede yer alırken, onu 20.5°C ile Manisa, 19.9°C ile İzmir ve 21°C ile Bursa takip etti.

En Soğuk İller: Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisinde. Ağrı -11.8°C, Ardahan -9.9°C ve Muş -8.2°C ile günün en düşük sıcaklıklarını gördü.

Metropollerde Durum: İstanbul 13.5°C, Ankara 13.4°C seviyelerinde seyrederek mevsim normallerinin üzerinde bir gün geçirdi.

Kar Kalınlıklarında Rekor Seviyeler

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kalınlıkları metrelerle ölçülüyor. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da ulaşım aksama noktasına geldi.

Bölge / Şehir Kar Kalınlığı (cm)
Samsun - Kavak 244 cm
Erzurum - Palandöken 192 cm
Bolu - Merkez 160 cm
Kars - Sarıkamış 156 cm
Van - Bahçesaray 151 cm
Bitlis - Merkez 136 cm

Deniz Suyu ve Göller

Deniz suyu sıcaklıkları Ege ve Akdeniz'de halen yüzülebilir seviyelere yakınken, Karadeniz ve iç su havzalarında kış değerleri hakim:

En Sıcak Denizler: Marmaris ve Datça 20°C, Fethiye ve Alanya 19°C.

En Soğuk Denizler: Ordu-Ünye 9°C, Trabzon-Araklı 10°C.

Göllerde Durum: Van Gölü (Tuşba) ve Bitlis (Adilcevaz) kıyılarında su sıcaklığı 7°C olarak ölçüldü.

Meteorolojik Uyarı

Özellikle Sivas, Bitlis, Hakkari ve Erzurum çevresinde yüksek kar kalınlığına bağlı olarak çığ tehlikesi ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Batı bölgelerinde ise yüksek sıcaklıkların ardından gelebilecek olası ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER