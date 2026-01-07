Yeni Kilis Valisi Ömer Kalaylı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kilis Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliği'nde yeni bir döneme girildi. Yayımlanan karara göre, Kilis Valisi Tahir Şahin Trabzon Valiliği görevine atanırken, Kilis'in yeni valisi İstanbul'un önemli ilçelerinden Sarıyer'in Kaymakamı Ömer Kalaylı oldu. Sınır kenti Kilis'in stratejik önemi doğrultusunda, saha tecrübesi yüksek bir ismin göreve getirilmesi dikkat çekti.
Kilis Valisi Ömer Kalaylı Kimdir?
1979 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ömer Kalaylı, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Mülki idare amirliği kariyerine 2004 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak başlayan Kalaylı, meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı noktalarında kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Özellikle Şekitkamil ve Pazarcık gibi ilçelerdeki hizmetlerinin ardından, son olarak İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Kaymakamlık görevini yürütmekteydi.
Sarıyer'deki görev süresi boyunca sosyal sorumluluk projeleri ve vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla tanınan Ömer Kalaylı, 7 Ocak 2026 tarihli kararname ile Kilis Valisi olarak atandı. Sınır güvenliği, insani yardım koordinasyonu ve yerel kalkınma gibi hassas dengelerin bulunduğu Kilis'te, Kalaylı'nın tecrübeli bürokrat kimliğiyle önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi