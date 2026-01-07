Yeni Aksaray Valisi Murat Duru kimdir, kaç yaşında, nereli? Aksaray Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Aksaray Valiliği'nde görev değişimi gerçekleşti. Kararnameye göre, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilerek merkeze çekilirken, Aksaray'ın yeni valisi Çankaya Kaymakamı Murat Duru oldu. Türkiye'nin en kritik ilçelerinden biri olan Çankaya'daki başarılı yönetimiyle dikkat çeken Duru, bu atama ile mülki idaredeki kariyerini valilik makamına taşıdı.

Aksaray Valisi Murat Duru Kimdir?

1972 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde doğan Murat Duru, ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Mülki idare amirliği mesleğine 1996 yılında Niğde Kaymakam Adayı olarak başlayan Duru, kariyeri boyunca Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde kaymakamlık görevlerini yürüttü. Özellikle Ankara'nın kalbi sayılan Çankaya ilçesinde yürüttüğü kaymakamlık görevi süresince devlet protokolü ve halkla ilişkiler konusundaki tecrübesiyle ön plana çıktı.

Lisansüstü eğitimini de kamu yönetimi alanında tamamlayan ve İngiltere'de dil eğitimi alan Murat Duru, yerel yönetimler ve kamu idaresi konularındaki uzmanlığıyla tanınmaktadır. 7 Ocak 2026 tarihli Kararname ile Aksaray Valisi olarak atanan Duru'nun, şehrin sanayi potansiyeli ve turizm değerlerini geliştirmeye yönelik projelere odaklanması bekleniyor.

