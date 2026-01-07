GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yeni Düzce Valisi Mehmet Makas kimdir, kaç yaşında, nereli? Düzce Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliği görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameye göre Düzce Valisi Selçuk Arslan merkeze çekilerek Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce'nin yeni valisi oldu.

1975 Karabük Safranbolu doğumlu olan Mehmet Makas, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Kariyeri boyunca birçok ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra Erzincan ve Kırıkkale illerinde valilik görevlerini yürüten Makas, devlet tecrübesi ve halkla kurduğu samimi diyaloglarla tanınmaktadır.

Yeni Düzce Valisi Mehmet Makas'ın, önümüzdeki günlerde şehre gelerek Selçuk Arslan'dan görevi devralması ve mesaisine başlaması bekleniyor.

