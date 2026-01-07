GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yeni Niğde Valisi Nedim Akmeşe kimdir, kaç yaşında, nereli? Niğde Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Niğde Valiliği'nde yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de ilan edilen karara göre, Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliği görevine atanırken, Niğde'nin yeni valisi İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe oldu. Bakanlığın insan kaynakları yönetiminin başındaki ismin Niğde'ye atanması, şehirde idari tecrübe beklentisini yükseltti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe Kimdir?

1973 yılında Ankara'da doğan Nedim Akmeşe, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Mülki idare amirliği kariyerine 2000 yılında Konya Kaymakam Adayı olarak başlayan Akmeşe; Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık ve illerde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığı bünyesinde stratejik görevler üstlenen Akmeşe, mülki idare amirlerinin atama, yer değiştirme ve özlük işlerinin yönetildiği Personel Genel Müdürlüğü koltuğunda uzun süre başarıyla görev yapmıştır.

Devlet bürokrasisinin işleyişine ve mülki idare yapısına dair derin bir birikime sahip olan Nedim Akmeşe, 7 Ocak 2026 tarihli son Kararname ile Niğde Valisi olarak atanmıştır. Şehrin tarım, sanayi ve turizm potansiyelini yerinden yönetim anlayışıyla ileriye taşıması beklenen Vali Akmeşe'nin, önümüzdeki günlerde görevine başlaması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

