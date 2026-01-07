Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzon Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Trabzon'da valilik görevinde değişikliğe gidildi. Kararnameyle birlikte Kilis Valisi Tahir Şahin, Trabzon Valiliği'ne atandı.
Trabzon'da Vali Değişikliği
Yayımlanan karar doğrultusunda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, Kilis Valisi Tahir Şahin Trabzon Valisi olarak görevlendirildi. Böylece Trabzon'da mülki idarede yeni bir dönem başlamış oldu.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valilik görevlerinde değişiklik yapıldı. Trabzon da bu kapsamda valisi değişen iller arasında yer aldı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Vali Ne Zaman Göreve Başlayacak?
Trabzon Valiliği görevine atanan Tahir Şahin'in önümüzdeki günlerde kentte görevine başlaması bekleniyor. Yeni valinin, Trabzon'un sosyal, ekonomik ve idari gelişimine yönelik atacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
