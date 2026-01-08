GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Konya’da sürdürülebilir balıkçılık için denetimler sürüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da sürdürülebilir balıkçılık için denetimler sürüyor
Konya’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende balık satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Konya'da sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.

Balık satış noktalarında denetim

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende balık satış noktalarında kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

İdari para cezası uygulandı

Yapılan denetimlerde, yasal boy limitinin altında balık satışı yaptığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Denetimlerin amacının balıkların üreme dönemlerini tamamlayabilmesini sağlamak, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı gelecek nesillere aktarmak olduğu belirtildi.

(Ali Asım Erdem)

