Konya’da sürdürülebilir balıkçılık için denetimler sürüyor

Konya'da sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.
Balık satış noktalarında denetim
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende balık satış noktalarında kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.
İdari para cezası uygulandı
Yapılan denetimlerde, yasal boy limitinin altında balık satışı yaptığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. Denetimlerin amacının balıkların üreme dönemlerini tamamlayabilmesini sağlamak, su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı gelecek nesillere aktarmak olduğu belirtildi.
(Ali Asım Erdem)