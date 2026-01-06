GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Türk gemisi Kerç Boğazı’nda karaya oturdu

- Güncelleme Tarihi:

Türk gemisi Kerç Boğazı’nda karaya oturdu
Karadeniz’de sürüklenen HAPPY ARAS isimli bir Türk gemisi Kerç Boğazı’nda karaya oturdu. 3’ü Türk 11 kişilik mürettebat gemiden ayrıldı. Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, karaya oturan gemideki mürettebatın iyi olduğu vurgulandı:

"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Kaynak: AA

