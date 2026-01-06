Türk gemisi Kerç Boğazı’nda karaya oturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, karaya oturan gemideki mürettebatın iyi olduğu vurgulandı:
"Karadeniz'de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir."
Kaynak: AA