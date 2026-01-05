GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Konya STK Platformu’ndan ABD’ye sert tepki

Güncelleme Tarihi:

Konya STK Platformu’ndan ABD’ye sert tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD'nin Venezüella'ya yönelik tutumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada;

"Kuruluşu Kızılderili katliamı ile başlayan ve kurulduğu günden beri yeryüzünün ifsadı için çaba gösteren çıban başı ABD, yeni bir haydutluk örneği göstererek Venezüella'ya saldırdı. Seçimle iş başına gelmiş devlet başkanını, güya suçlu olduğu ve yargılayacağı söylemiyle kaçırdı.

Hiç bir insani ve ahlaki kural tanımayan bu saldırının tüm dünya halklarını aşağıladığı tartışmasızdır.

"Narkotik suçlar” gibi üretilen göstermelik gerekçenin tutarlı hiç bir tarafı bulunmamaktadır. Zira uyuşturucu ticaretinin ABD'nin müttefikleri olan Kolombiya ve Ekvador üzerinden yürümekte olduğu bilinmektedir.

Dolayısıyla Güney Amerika'yı arka bahçesi gören "Monreo Doktrini”nin yansıması olan saldırının Venezüella'nın kukla olmayı reddetmesini cezalandırmak ve dünyanın en zengin petrol rezervlerine çökmek için olduğu açıktır.

Petrol kokusu almış emperyalistin kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikeli olduğu çok bariz şekilde ve bir kez daha ortaya çıkmıştır.

ABD; şimdiye kadar kurallarını kendisinin belirlediği uluslararası anlaşmaları veya hukuk kurallarını yine kendisi alenen ihlal ederek haydutlukta yeni bir evreye geçmiştir.

Ümidimiz, yaptığı bu haydutluğun yıkılışının başlangıcı olmasıdır. Zira hiç bir zulüm asla sürekli olamaz, hiç bir yönetim zulüm ile devam edemez.

Konya STK Platformu olarak; yapılan haydutluğu şiddetle kınıyor, Venezüella'nın meşru yönetiminin yanında olduğumuzu belirtiyor, saldırıların durması ve kaçırılan Başkan Maduro ve beraberindekilerin derhal serbest bırakılarak ülkelerine iadesi için tüm insanlığı göreve çağırıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

