Konya Tüp Bayii ve Satıcıları Odası’nda Osman Alp güven tazeledi

Konya Tüp Bayii ve Satıcıları Odası’nın seçimli genel kurulu, bugün bir restoranda gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimde mevcut başkan Osman Alp, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

"Sektörü Daha İleriye Taşıyacağız"

Divan Başkanlığına Konya Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'ın yaptığı seçimler sonrasında başkanlığa seçilen Alp burada yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde sektörü daha ileriye taşımak için yönetim ile birlikle elinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.





Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi

Osman Alp'in yeniden Başkan olduğu Konya Tüp Bayii ve Satıcıları Odası Yönetimine Emin Mucuk, Salim Keskin, Şükrü Öztürk, Recep Şeflek, Ahmet Topuz ve İzzet Soydabircan seçildi. Denetim Kurulu ise Ali Öztürk, Mustafa Tutar ve Şükrü Koçak'tan oluştu.