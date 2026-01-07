Konya’da maddi hasarlı kaza: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Eski Hastane Kavşağı'nda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerden biri yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALININ DURUMU İYİ
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Cumali Özer)