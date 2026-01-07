Konya Anadolu Mektebi il programı 12-13 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek!

Konya genelindeki liselerde ve üniversitelerde okuyan Anadolu Mektebi öğrencileri 2 gün boyunca düzenlenecek panellerde "Erdem ve Hikmet Yolunda Kutadgu Bilig”, "Yarım Kalmış Hikâye Sabahattin Ali”, "Hikâyemizin Yerli Sesi Mustafa Kutlu”, "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov” ve "Edebiyatımızın Büyük Ağası Tarık Buğra” başlıkları altında sunumlarını yapacaklar.
12 Ocak 2026 tarihi Pazartesi günü saat 10.30'da Mevlana Öğretmenevinde açılışı yapılacak program, il genelindeki 10 farklı merkezde gerçekleştirilecek. Kapanış ise 13 Ocak 2026 Salı günü saat 14.00'te Meram Nuri Pakdil Anadolu Lisesinde yapılacak.
Toplam 50 öğrencinin konuşmacı olacağı programların yapılacağı yerler aşağıda belirtilmiştir:
Mevlana Öğretmenevi (Açılış Paneli), Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karatay Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karatay TOKİ Anadolu Lisesi, Mevlana Öğretmenevi, Selçuklu Fen Lisesi, Karatay Fen Lisesi, ASELSAN KONYA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Selçuklu Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram Nuri Pakdil Anadolu Lisesi (Kapanış Paneli).
Ali Asım Erdem
