KONYA Haberleri

Konya’da trafik güvenliği eğitimi: KOSKİ personeli bilgilendirildi

Konya’nın Bozkır ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir eğitim çalışması düzenledi.

Bozkır İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçede Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) bünyesinde görev yapan personele eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim programında, özellikle araç kullanımı sırasında emniyet kemerinin doğru kullanımının hayati önemi, cep telefonu kullanımının sürüş üzerindeki olumsuz etkileri ve trafikte dikkat edilmesi gereken diğer temel kurallar katılımcılara aktarıldı.

Hedef: Can Güvenliğini Korumak

Uygulamalı ve teorik bilgilerin paylaşıldığı eğitimde, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin korunması hedeflendi. Yetkililer, bu tür eğitim faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine yayılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

