Kadem Konya Şubesi’nden Anadolu Medya Grup Vakfı’na anlamlı ziyaret

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle KADEM Konya Şube Başkanı Ayşegül Çarman, Anadolu Medya Grup Vakfı'nı ziyaret etti.
KADEM'in çalışmaları hakkında bilgi veren Çarman; KONTV'nin özellikle kadın ve aileye yönelik yayınları için yetkililere teşekkür etti. Anadolu Medya Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KONTV olarak her zaman aileyi odak noktasına alan yayınlar yapmaya öncelik verdiklerini söyledi.
Çarman, Anadolu Medya Grup Vakfı çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Kaynak: Haber Merkezi