Konya’da “Merhaba Bebek Projesi’’ kapsamında bir aileye ziyaret yapıldı

Konya’da “Merhaba Bebek Projesi’’ kapsamında bir aileye ziyaret yapıldı
Konya’da “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi“ ile yuvalarını kuran Ömer ve Ayşenur Dağlar çiftinin mutluluğu, dünyaya gelen bebekleriyle sürdü.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Merhaba Bebek Projesi" kapsamında İl Müdürü Arif Topal ve eşi Nurdan Topal'ın aileye ziyaret gerçekleştirildiği aktarıldı.

Aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yetkililer olarak, evlilikten ebeveynliğe uzanan süreçte ailelerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Aile kurumunun güçlü toplumun temelini oluşturduğuna işaret ediyoruz. Sosyal projelerle genç çiftlerin desteklenmesi, uzun vadede toplumsal dayanışmayı artırıyor."

Ziyarete İl Müdür Yardımcısı Hatice Oflaz ile Selçuklu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nefise Türk de katıldı.

Kaynak: AA

