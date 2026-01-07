Konya’da bugün vefat edenler 07 Ocak 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ALİME SARITAŞ
|
BAŞKÖY
|
ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI
|
MUSTAFA ALİ ÇAKMAKTAŞI
|
KAYAPINAR
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FEVZİ ÇİFCİ
|
KADINHANI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUSA ESER
|
YUKARIPINARBAŞI
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HAVVA SÖNMEZ
|
AKKİSE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
AHMET BAŞAK
|
HAYIROĞLU
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
SULTAN YÜKSEK
|
AKDAĞMADENİ
|
TEM MEZARLIĞI
|
RAHMETULLAH FEYZİ
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
ESMA KARAGÖZ
|
ZAFERİYE
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MAHMUT KARAKUŞ
|
ADIYAMAN
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ZEKİ FERAHKAYA
|
KÜÇÜKKÖY
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
SEVİM TOSUN
|
AĞABEYLİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HASAN BOĞAZDERE
|
DERBENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FATMA DEMİRAYAK
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
FADİME GÜLER
|
KARAMAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HASAN BOĞAZDERE
|
DERBENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET SİNAN ÖZDEMİR
|
GÜVENÇ
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
HAKKI SOLAKGİL
|
KONYA
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
NİHAT GÖK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAHİM ORTAHASIRCI
|
KONYA
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
EMRULLAH ER
|
BÜYÜKAŞLAMA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
KEZİBAN DOĞRAMACI
|
DERBENT
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
BEBEK BAYRAK
|
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi