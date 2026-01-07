GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,42
STERLİN
58,38
GRAM
6.359,09
ÇEYREK
10.451,43
YARIM ALTIN
20.800,25
CUMHURİYET ALTINI
41.469,28
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 07 Ocak 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 07 Ocak 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 07 Ocak 2026 Çarşamba günü vefat eden 23 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ALİME SARITAŞ

BAŞKÖY
27-11-1953

ÇANDIR (Pancarokka) MEZARLIĞI

MUSTAFA ALİ ÇAKMAKTAŞI

KAYAPINAR
13-05-1938

YAZIR MEZARLIĞI

FEVZİ ÇİFCİ

KADINHANI
21-11-1952

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSA ESER

YUKARIPINARBAŞI
17-12-1949

ARAPLAR MEZARLIĞI

HAVVA SÖNMEZ

AKKİSE
11-03-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET BAŞAK

HAYIROĞLU
01-02-1947

ÜÇLER MEZARLIĞI

SULTAN YÜKSEK

AKDAĞMADENİ
03-03-1947

TEM MEZARLIĞI

RAHMETULLAH FEYZİ


01-01-2008

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ESMA KARAGÖZ

ZAFERİYE
01-02-1956

YAZIR MEZARLIĞI

MAHMUT KARAKUŞ

ADIYAMAN
30-09-1944

KARAASLAN MEZARLIĞI

ZEKİ FERAHKAYA

KÜÇÜKKÖY
06-01-1963

BEDİR MEZARLIĞI

SEVİM TOSUN

AĞABEYLİ
06-04-1945

YAZIR MEZARLIĞI

HASAN BOĞAZDERE

DERBENT
06-01-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA DEMİRAYAK

KONYA
10-02-1945

HACIFETTAH MEZARLIĞI

FADİME GÜLER

KARAMAN
15-06-1938

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HASAN BOĞAZDERE

DERBENT
06-01-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET SİNAN ÖZDEMİR

GÜVENÇ
15-01-1955

YEDİLER MEZARLIĞI

HAKKI SOLAKGİL

KONYA
16-06-1957

YEDİLER MEZARLIĞI

NİHAT GÖK

KONYA
06-11-1973

MUSALLA MEZARLIĞI

RAHİM ORTAHASIRCI

KONYA
04-01-1953

BEDİR MEZARLIĞI

EMRULLAH ER

BÜYÜKAŞLAMA
06-01-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

KEZİBAN DOĞRAMACI

DERBENT
07-05-1947

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEBEK BAYRAK


07-01-2026

ULUIRMAK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER