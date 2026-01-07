DOSD Meram’ın sertifikalı komi eğitiminde yeni dönem başlıyor

Meram Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek sosyal projelerinden biri olan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, down sendromlu bireylerin iş hayatına katılımını hedefleyen sertifikalı komi eğitimlerinin yeni dönemi için başvurular başladı. Müracaatlar 16 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Meram Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek sosyal projelerinden biri olan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, down sendromlu bireylerin iş hayatına katılımını destekleyen sertifikalı komi (servis personeli) eğitimlerinde ikinci dönemi başlatıyor.

BAŞVURULAR 16 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

Down sendromlu bireylerin meslek edinerek kendi ayakları üzerinde durmalarını amaçlayan eğitim programına, 16 yaş ve üzeri down sendromlu bireyler katılabilecek. Üç ay sürecek olan eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek ve program sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika takdim edilecek. Eğitimlere katılmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 16 Ocak olarak belirlendi. Ön başvurular, telefonla ya da yüz yüze yapılabilecek. Başvurular, 0 (332) 325 32 32 numaralı telefondan veya Durunday Mahallesi DOSD Sokak No: 8/A adresinde bulunan DOSD Meram binasından gerçekleştirilebilecek.

KURSİYERLER PEK ÇOK ALANDA BECERİ KAZANACAK

İlk dönem eğitimlerde elde edilen başarılı sonuçların ardından hayata geçirilen ikinci dönem programı, down sendromlu bireylerin istihdam sürecine güçlü bir şekilde hazırlanmasını hedefliyor. Eğitim sürecinde kursiyerler; servis düzeni, masa hazırlığı, müşteri ilişkileri ve ekip çalışması gibi birçok alanda hem mesleki hem de sosyal beceriler kazanacak. DOSD Meram'da verilen bu eğitimler, yalnızca bir meslek kazandırma çalışması olmanın ötesinde; özel bireylerin özgüvenlerini artıran, toplumsal hayata katılımlarını güçlendiren ve aileler için de umut veren anlamlı bir sosyal dönüşüm projesi olarak dikkat çekiyor.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; "ONLARIN BAŞARISI MERAM'IN ORTAK GURURUDUR”

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, down sendromlu bireylerin ve gençlerin istihdama katılmasının kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Özel bireylerimizin ve gençlerimizin sosyal hayatın içinde yer alması, üretmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi bizim en büyük önceliklerimizden biridir. DOSD Meram'da verdiğimiz eğitimler, onların potansiyellerini ortaya çıkaran güçlü bir altyapı oluşturuyor. Başlattığımız sertifikalı komi eğitimleri ise bu süreci tamamlayıcı ve somut bir adım niteliği taşıyor. Amacımız, down sendromlu gençlerimizin yalnızca eğitim almalarını değil, edindikleri bu becerileri iş hayatına taşıyarak istihdamda kalıcı bir yer edinmelerini sağlamak. Onların başarısı, hepimizin ortak gururudur.” diye konuştu.

