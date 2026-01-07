GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,19
EURO
50,42
STERLİN
58,38
GRAM
6.359,09
ÇEYREK
10.451,43
YARIM ALTIN
20.800,25
CUMHURİYET ALTINI
41.469,28
KONYA Haberleri

Karatay’da ortaokullar arası dostluk ve kardeşlik voleybol turnuvası başladı

Karatay’da ortaokullar arası dostluk ve kardeşlik voleybol turnuvası başladı
Karatay Belediyesi tarafından, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Geleneksel Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası, 22 okul takımının katılımıyla başladı. Turnuva, 15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Karatay Belediyesi, çocukların spora olan ilgisini artırmak; dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla sportif faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen voleybol turnuvası, ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi.

DERECEYE GİRENLERE SÜRPRİZ HEDİYELER

Geleneksel Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'na 22 okul katılıyor. Elemeli sistemle oynanan turnuvada toplam 26 karşılaşma gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ve organizasyona katılan tüm okullara çeşitli hediyeler verilecek. 

KILCA: TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'na katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Karatay'da daha önce düzenlenen futbol turnuvalarının büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Kılca, voleybol branşıyla organizasyonları çeşitlendirdiklerini belirterek; "Daha önce ilkokul ve ortaokul düzeyinde futbol turnuvalarımızı düzenliyorduk. Geçtiğimiz yıl voleybol branşıyla öğrencilerimizi farklı bir spor dalıyla daha buluşturduk. Önümüzdeki süreçte farklı branşlarda da turnuvalar düzenleyerek çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre spor yapmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz.” dedi. 

Başkan Hasan Kılca, turnuvaya katılan tüm okullara ve öğrencilere başarılar dileyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor; sahada centilmenliğin ve kardeşliğin kazandığı güzel bir turnuva olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.”

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER