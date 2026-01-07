GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’daki camide çekilen görüntüler tepki toplamıştı! İfadesinin ardından serbest bırakıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki camide çekilen görüntüler tepki toplamıştı! İfadesinin ardından serbest bırakıldı
Konya’da bir camide çekilen ve büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Antalya’da gözaltına alınan genç kadın, emniyetteki ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde çekildiği belirtilen, genç bir kadının camide bir erkeğin yanında dans ederek uygunsuz davranışlar sergilediği ve ‘Manitayı camide bile darlama işi' başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Videoda yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığını duyururken, Antalya'da ikamet ettikleri, Konya'ya ise yakın zamanda geldikleri öğrenilen 2 şahıstan A.Ö. (21) dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete getirilen ve ifadesi alınan A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında TCK 216/2 maddesinden ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar
  • AC
    Ayşe Çalışkan
    22 dakika önce

    Bu hadsizlerin her yaptığı yanına kâr kaldığı için cesaret buluyorlar böyle şeylere...

