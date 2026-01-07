Konya yolunda tırdan savruldu: Trafikte aksama oldu

Konya Karapınar–Ereğli karayolu Kesmez mevkiinde, seyir halindeki çuval yüklü bir tırdan yola düşen yükler nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
ÇUVALLAR YOLA SAÇILDI
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tırdan düşen çuvallar yol üzerine savruldu. Yola saçılan yükler, özellikle o sırada yoldan geçen sürücüler için tehlike oluştururken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Olayın ardından Karapınar Bölge Trafik ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek yol güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldı. Ekipler, olası kazaların önüne geçmek için trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Yola saçılan çuvalların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
