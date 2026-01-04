Barış Manço’nun bıyık bırakmasının asıl sebebi hangisidir? Beyaz’la Joker sorusu

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun kendine has imajının en önemli parçalarından biri olan bıyıkları, aslında estetik bir tercihten ziyade zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır.
Barış Manço'nun Bıyık Bırakmasının Asıl Sebebi Nedir?
Cevap: Barış Manço'nun bıyık bırakmasının asıl sebebi, 1967 yılında Belçika'da geçirdiği ciddi bir trafik kazası sonucunda dudağında oluşan derin yara izini gizlemektir.
Sanatçı, bu kazada aldığı darbeler nedeniyle yüzünde ve dudağında kalıcı izler oluştuğunu, bıyıklarını kestiğinde bu izlerin çok belirgin hale geldiğini belirterek ömrü boyunca bu imzası haline gelen bıyık stilini korumuştur.
